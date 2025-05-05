ФАС разрешила «Магниту» купить контрольный пакет долей в «Азбуке вкуса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство о приобретении «Магнитом» контрольного пакета долей в компании «Городской супермаркет», управляющей сетью премиальных магазинов «Азбука вкуса».
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