В Ярославской области за 10 дней весеннего сезона провели 120 охотничьих рейдов

В Ярославской области за первые 10 дней весеннего сезона охоты было проведено свыше 120 рейдов. В ходе проверок, охвативших около 400 участников, было выявлено 73 нарушения правил охоты, преимущественно связанных с отсутствием у охотников необходимых документов.