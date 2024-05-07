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В Ярославской области за 10 дней весеннего сезона провели 120 охотничьих рейдов

В Ярославской области за 10 дней весеннего сезона провели 120 охотничьих рейдов

В Ярославской области за первые 10 дней весеннего сезона охоты было проведено свыше 120 рейдов. В ходе проверок, охвативших около 400 участников, было выявлено 73 нарушения правил охоты, преимущественно связанных с отсутствием у охотников необходимых документов.

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