В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних провели уроки безопасности для старшеклассников

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Казанцева встретились с учениками Омутинской школы № 2 с целью напомнить им, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности, который требует навыков вождения и имеет возрастные ограничения.
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