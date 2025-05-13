В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних провели уроки безопасности для старшеклассников

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Казанцева встретились с учениками Омутинской школы № 2 с целью напомнить им, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности, который требует навыков вождения и имеет возрастные ограничения.