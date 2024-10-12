В Минздраве подсчитали, что экономический ущерб от ожирения в России составляет 6.8 трлн рублей

Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев заявил, что нормальную массу тела имеют только 35,7% россиян, а экономический ущерб от ожирения в РФ достигает почти семи триллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии