В Минздраве подсчитали, что экономический ущерб от ожирения в России составляет 6.8 трлн рублей

Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев заявил, что нормальную массу тела имеют только 35,7% россиян, а экономический ущерб от ожирения в РФ достигает почти семи триллионов рублей.