Дом совы: Тайна забытой рощи

Гроза над Кипящими островами разразилась настолько внезапно, что Луз едва успела захлопнуть окно своей комнаты в Совином Домике, прежде чем потоки лилового, слегка светящегося дождя обрушились на крышу с оглушительным грохотом.
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