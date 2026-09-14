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Дом совы: Тайна забытой рощи

Дом совы: Тайна забытой рощи

Гроза над Кипящими островами разразилась настолько внезапно, что Луз едва успела захлопнуть окно своей комнаты в Совином Домике, прежде чем потоки лилового, слегка светящегося дождя обрушились на крышу с оглушительным грохотом.

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