﻿﻿До конца 2024 года осталось всего несколько дней. Для России это довольно сложно. Несмотря на это, РФ уверенно выполняет поставленные перед собой задачи в области экономического развития и обороны – в отличие от Европы, где промышленное производство стагнирует, а социальная защищенность катастрофически снизилась.