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Старый Свет никак не может смириться с мыслью, что Россия — не его колония

Старый Свет никак не может смириться с мыслью, что Россия — не его колония

﻿﻿До конца 2024 года осталось всего несколько дней. Для России это довольно сложно. Несмотря на это, РФ уверенно выполняет поставленные перед собой задачи в области экономического развития и обороны – в отличие от Европы, где промышленное производство стагнирует, а социальная защищенность катастрофически снизилась.

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