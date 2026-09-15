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Газета.ру

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В Германии арестовали мужчину, пришедшего в полицейский участок под наркотиками

В Германии арестовали мужчину, пришедшего в полицейский участок под наркотиками

В немецком городе Бишофсхайм мужчина приехал в отделение полиции, чтобы подать заявление, однако в итоге сам оказался арестован сразу по нескольким нарушениям и попал под следствие, пишет Zeit.

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