Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 912 подписчиков

Продажа траура: Седокова шокировала ТВ-каналы ценой за откровения о смерти Тиммы

Продажа траура: Седокова шокировала ТВ-каналы ценой за откровения о смерти Тиммы

"Моя история" за 10 млн: Седокова пытается монетизировать смерть бывшего мужа.Анна Седокова не упускает возможности заработать на смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Мерзкая искусственная🤮грязная баба🤮🤮🤮бумеранг не ошибается с адресом💯
Ответить
21 час.
наверх