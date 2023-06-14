Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

В Едином центре отбора организовано все максимально удобно Потенциальные контрактники, прибывающие в Единый пункт отбора для оформления документов на военную службу в зоне СВО, убеждены в необходимости отдать долг своей стране в сложный период.
В Едином центре отбора организовано все максимально удобно Потенциальные контрактники, прибывающие в Единый пункт отбора для оформления документов на военную службу в зоне СВО, убеждены в необходимости отдать долг своей стране в сложный период.
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