СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

В Едином центре отбора организовано все максимально удобно Потенциальные контрактники, прибывающие в Единый пункт отбора для оформления документов на военную службу в зоне СВО, убеждены в необходимости отдать долг своей стране в сложный период.

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