Врач Вайцнер раскрыла связь между болезнями десен и деменцией

Появляется все больше исследований, показывающих, что болезни десен, потеря зубов, нарушения прикуса и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава приводят к ухудшению когнитивных функций человека: страдают память и умственные способности, что в итоге может стать причиной инвалидности.