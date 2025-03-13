Врач Вайцнер раскрыла связь между болезнями десен и деменцией

Появляется все больше исследований, показывающих, что болезни десен, потеря зубов, нарушения прикуса и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава приводят к ухудшению когнитивных функций человека: страдают память и умственные способности, что в итоге может стать причиной инвалидности.
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