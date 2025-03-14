Врач Атагишиева объяснила, как сохранить ум в пожилом возрасте

Учёные по всему миру уже много лет ищут способы продлить молодость и сохранить здоровье, а врач-хирург высшей категории, косметолог Алевтина Атагишиева уверена: качество жизни во многом зависит от самих людей.
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