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Кравец о 5:0 с «Локомотивом» и старте «Барыса»: «Вы предлагаете сухое или полусухое? За стабильность надо 40 градусов»

Главный тренер «Барыса»  Михаил Кравец дал комментарий после крупной победы над « Локомотивом » со счетом 5:0 в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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