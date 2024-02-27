VR: космонавты могут посещать Землю в любое время

Космонавты, выполняющие научную и исследовательскую работу на борту Международной космической станции, получили возможность посещать родную планету в любое удобное для себя время благодаря новому VR-шлему.
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