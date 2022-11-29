Заявление американского военного о главном союзнике США на Украине рассердило читателей немецкой газеты Frankfurter Rundschau

Читателей немецкого издания Frankfurter Rundschau вывело из себя анонимное заявление высокопоставленного американского военного о том, что главным союзником Соединенных Штатов Америки в условиях конфликта на Украине является не Германия, а Польша.
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