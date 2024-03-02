Попавшая под поезд девочка скончалась от травм в Новосибирске

Гибель подростка подтвердили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. По данным следователей, 2 марта около 11 часов утра на остановочном пункте Матвеевка в Первомайском районе при переходе через железнодорожные пути проходящим электропоездом смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка.