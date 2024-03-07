Хет-трик Макара и четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» разгромить «Детройт»

«Колорадо» разгромил «Детройт» со счетом 7:2, Александр Георгиев совершил 24 сэйва. Ранним утром 7 марта в Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз».
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