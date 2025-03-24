Партнерство России и США: что ждет Ближний Восток после поражения Украины?

Завершение конфликта на Украине побудит Вашингтон направить больше ресурсов и энергии на Ближний Восток, стабильность которого была подорвана из-за того, что Соединенные Штаты сконцентрировали свое внимание на европейской арене.
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