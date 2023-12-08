Хантеру Байдену предъявили новые обвинения в уклонении от налогов

Хантеру Байдену предъявили новые обвинения по девяти пунктам, связанным с уклонением от налогов. Как утверждает Минюст США, сын президента США не заплатил налоги на $1,4 млн, при этом он тратил миллионы «на наркотики, эскорт и подруг, роскошные отели и экзотические автомобили».