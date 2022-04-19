Popcaketv

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Дана Борисова показала гематому после липосакции

Дана Борисова показала гематому после липосакции

Российская телеведущая Дана Борисова любительница различных бьюти-процедур. На этот раз телеведущая решила не ограничиваться косметологическими клиниками и пошла дальше.

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