Курс валют на 21 сентября 2023 года: какие меры принимают в финансово секторе Евгения КомароваПосле небольшого вчерашнего укрепления рубль, согласно курсу валют Банка России на 21 сентября 2023 года, вновь демонстрирует тенденцию к ослаблению.