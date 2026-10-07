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Кардиолог Кокин объяснил, почему давление 120 на 80 не повод отменять таблетки

Кардиолог Кокин объяснил, почему давление 120 на 80 не повод отменять таблетки

Нормальные показатели при лечении гипертонии обычно означают, что лекарства работают, а не что болезнь прошла.

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