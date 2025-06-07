Мединский: Украина перенесла прием тел погибших военных и обмен пленными

Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел погибших военных ВСУ и обмен пленными. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента России Владимир Мединский.
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