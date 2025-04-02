Пеп о том, что фанаты «Сити» против политики по продаже билетов: «Я им сочувствую. Они вправе выражать все, что хотят. Клуб не должен недооценивать ситуацию»

Акция протеста запланирована в рамках сегодняшнего домашнего матча АПЛ с «Лестером». «Футбольные клубы принадлежат людям, и если они с чем-то не согласны, то имеют полное право выразить озабоченность действиями клуба.
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