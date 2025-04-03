Центробанк требует повышения штрафов для банков за нарушения прав клиентов

Центральный банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, предложил усилить штрафные меры для банков, нарушающих права потребителей финансовых услуг, на заседании Государственной Думы, чтобы предотвратить недобросовестное поведение.
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