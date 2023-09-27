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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нинбо (WTA). 2-й круг. Шнайдер встретится с Рахимовой, Савиных сыграет с Подорошкой, Блинкова – с Фрухвиртовой, Звонарева – с Таусон

Сетка турнира здесь. Ningbo Open Нинбо, Китай 25 – 30 сентября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Второй круг Юлия Путинцева (Казахстан)  Петра Квитова (Чехия) 0:0 Дата проведения 27 сентября, 03.

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