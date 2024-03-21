Япония поддерживает модернизацию больниц Молдовы 

Первый секретарь посольства Японии в Молдове Мори Марико приняла участие в церемонии завершения «Проекта по оснащению районной больницы Каушан оборудованием для ультразвуковой диагностики», финансируемого правительством Японии в рамках "Программа Кусанонэ".