Япония поддерживает модернизацию больниц Молдовы 

Первый секретарь посольства Японии в Молдове Мори Марико приняла участие в церемонии завершения «Проекта по оснащению районной больницы Каушан оборудованием для ультразвуковой диагностики», финансируемого правительством Японии в рамках "Программа Кусанонэ".
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