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Турецкий вертолет T929 готовится взлететь

Турецкий вертолет T929 готовится взлететь

Турецкое агентство Anadolu сообщило о начале испытаний двигателя для перспективного тяжелого ударного вертолета Т929.

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