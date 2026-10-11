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Эксперты Минцифры высоко оценили отказоустойчивость «Яндекса» после атак БПЛА на дата-центры

Эксперты Минцифры высоко оценили отказоустойчивость «Яндекса» после атак БПЛА на дата-центры

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Члены Общественного совета при Минцифры России проанализировали действия компании «Яндекс» в условиях беспилотных атак на ее инфраструктуру в начале октября 2026 года.

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