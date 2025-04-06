Дмитриев заявил, что в правительстве США множество врагов России

Необходимо давать отпор, в том числе, информационным выпадам.По словам Кирилла Дмитриева, специального представителя президента России по вопросам экономического взаимодействия с иностранными государствами и руководителя Русского фонда прямых инвестиций, так называемое «глубинное государство» продолжает функционировать.