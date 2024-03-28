Forbes: Танки Challenger 2 не стали «чудо-оружием», они вязнут в грязи и криво стреляют

Переданные на Украину британские танки Challenger 2 в количестве четырнадцати штук, не оправдали высоких надежд, возложенных на них украинскими военнослужащими, о чем написали в американском журнале Forbes 27 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии