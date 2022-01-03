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Мелу Гибсону исполнилось 66 лет

Мелу Гибсону исполнилось 66 лет

Свой день рождения сегодня отмечает австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, а также лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» Мел Гибсон.

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