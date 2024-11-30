США ушли – русские пришли. Природные богатства Афганистана переходят под контроль России

Анатолий Рябенко Афганистан более перспективный чем Таджикистан с которым стоит попробовать поработать несколько лет в условиях мирных отношений без присутствия всяких недружественных стран типа США, Англии. Афганистан более разумная страна чем другие соседи, которой не давали мирно жить многие столетия.

людмила бер США из Афганистана не ушли, остались.... все предприятия и переработка работает на всю мощь, но тихо... И талибы молчат и разрешают работать...Все неоднозначно...