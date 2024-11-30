Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Однозначное в жизни бывает мало где. Возможно, только в мультфильмах.  А конкурентов можно по месту теснить и выдавли...США ушли – русски...
  • людмила бер
    США из Афганистана не ушли, остались.... все предприятия и переработка  работает на всю мощь, но тихо... И талибы мол...США ушли – русски...
  • Сергей Татаринцев
    Наши сами их приучили,что разговоры с нашей стороны,об ударе по их ракетным целям,на ответ запусков ракет средней дал...Разведка США боль...

США ушли – русские пришли. Природные богатства Афганистана переходят под контроль России

США ушли – русские пришли. Природные богатства Афганистана переходят под контроль России

ИГОРЬ  ЛИСИН Прошло совсем немного времени после новости о визите секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Кабул, как тут же стали известны первые предварительные договорённости с "Талибаном"*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Афганистан более перспективный чем Таджикистан с которым стоит попробовать поработать несколько лет в условиях мирных отношений без присутствия всяких недружественных стран типа США, Англии. Афганистан более разумная страна чем другие соседи, которой не давали мирно жить многие столетия.
Ответить
14 час.
людмила бер
США из Афганистана не ушли, остались.... все предприятия и переработка  работает на всю мощь, но тихо... И талибы молчат и разрешают работать...Все неоднозначно...
Ответить
9 час.
В
Воробей
Однозначное в жизни бывает мало где. Возможно, только в мультфильмах.  А конкурентов можно по месту теснить и выдавливать большей эффективностью и привлекательностью.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх