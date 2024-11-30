ИГОРЬ ЛИСИН Прошло совсем немного времени после новости о визите секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Кабул, как тут же стали известны первые предварительные договорённости с "Талибаном"*.
США ушли – русские пришли. Природные богатства Афганистана переходят под контроль России
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Афганистан более перспективный чем Таджикистан с которым стоит попробовать поработать несколько лет в условиях мирных отношений без присутствия всяких недружественных стран типа США, Англии. Афганистан более разумная страна чем другие соседи, которой не давали мирно жить многие столетия.
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14 час.
людмила бер
США из Афганистана не ушли, остались.... все предприятия и переработка работает на всю мощь, но тихо... И талибы молчат и разрешают работать...Все неоднозначно...
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9 час.
В
Воробей
Однозначное в жизни бывает мало где. Возможно, только в мультфильмах. А конкурентов можно по месту теснить и выдавливать большей эффективностью и привлекательностью.
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3 час.
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