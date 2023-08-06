Военное обозрение

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Минобороны: вечером и ночью были нанесены удары по авиабазам противника в Староконстантинове и Дубно

Минобороны: вечером и ночью были нанесены удары по авиабазам противника в Староконстантинове и Дубно

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по военным объектам на западе Украины. Одним из таких объектов, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

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