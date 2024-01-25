Андрей Травников поставил задачи региональному минприроды и экологии на 2024 год

Основные мероприятия, проведённые министерством в 2023 году, были направлены на достижение плановых показателей национального проекта «Экология», на выполнение поручений Президента России и Губернатора Новосибирской области, наказов избирателей.
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