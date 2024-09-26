Коллекционер из Строгина собрал более 700 мини-копий военных автомобилей

В День коллекционера героем рубрики «Знай наших» стал сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии капитан полиции Андрей Гаврилица, рассказали в пресс-службе ведомства Офицер Росгвардии с детства собирал иностранные монеты и различные статуэтки, а так же увлекался военной историей и атрибутикой.
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