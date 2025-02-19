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Царьград

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Газа: свыше 2 тыс. тонн мусора ежедневно угрожают здоровью населения

Газа: свыше 2 тыс. тонн мусора ежедневно угрожают здоровью населения

В секторе Газа ежедневно накапливается свыше 2 тысяч тонн отходов из-за проблем с инфраструктурой. По данным Oxfam, это усугубляет эпидемическую ситуацию в регионе.

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