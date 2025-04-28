Массированный удар ВСУ по Брянску обернулся гибелью мирных жителей и пожарами Юлия СоколоваВ ночь на 28 апреля Украина нанесла массированный удар по территории России, устроив один из самых жёстких налётов беспилотников на Брянск.
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