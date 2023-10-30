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Создателя подводного робота приговорили к условному сроку за злоупотребления

Создателя подводного робота приговорили к условному сроку за злоупотребления

Советский районный суд Владивостока приговорил экс-директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к 2,5 года лишения свободы условно за злоупотребления контрактом на создание подводного аппарата.

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