Создателя подводного робота приговорили к условному сроку за злоупотребления

Советский районный суд Владивостока приговорил экс-директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к 2,5 года лишения свободы условно за злоупотребления контрактом на создание подводного аппарата.
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