Никол Пашинян назвал невозможным дальнейшее военное сотрудничество Армении с Россией

Премьер Пашинян заявил о том, что Армения должна определиться, с кем может иметь военные отношения.Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что Армении необходимо понять, с кем она может реально выстраивать отношения военно-технического и оборонного характера.
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