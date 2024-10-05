На территории РФ продолжают отлавливать украинских диверсантов и шпионов

Предполагаемая украинская диверсантка пыталась прорваться через эстонско-российскую границу. При себе у 18-летней девушки обнаружили инструменты для преодоления колючей проволоки, наборы для выживания в лесу и приспособления для совершения поджогов.
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