Премьер Монголии призвал устранить барьеры для экономического роста

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке, проходящем с 1 по 4 сентября, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал заявил о необходимости устранения бюрократических барьеров для обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности бизнеса.