Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ, Панарин стал третьим

Никита Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров. В ночь на 8 ноября в НХЛ прошел большой игровой день, в ходе которого очередные матчи регулярного чемпионата провели команды ряда российских игроков.
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