Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бодибилдер
    КлоуныСлужба безопаснос...
  • Юрий Селиванов
    Хохлы совсем головой ослабли. Зачем Рамазана в розыск обявлять , приехали к нему домоя, заявились чего дадо.Служба безопаснос...
  • Александр Чумак
    Давненько мы с "хороших котлов" веских подтверждений чистки не получали?!!. Будем надеяться, что "бишбармак" с этих д...Военкор Матюшин: ...

The Washington Post: директор ЦРУ Бернс встретился с Зеленским в Киеве и подтвердил намерения США помогать Украине

The Washington Post: директор ЦРУ Бернс встретился с Зеленским в Киеве и подтвердил намерения США помогать Украине

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил планы Вашингтона оказывать помощь бывшей советской республике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх