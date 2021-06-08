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«Ей 10 месяцев», – Марина Зудина впервые рассказала про внучку, и объяснила, почему тщательно скрывали её появление

«Ей 10 месяцев», – Марина Зудина впервые рассказала про внучку, и объяснила, почему тщательно скрывали её появление

«Ей 10 месяцев», – Марина Зудина впервые рассказала про внучку, и объяснила, почему тщательно скрывали её появление Оксана БуянкинаПавел Табаков и Софья Синицына около года скрывали от общественности появление общей дочки.

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