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Бизнесмен Дотком: Байден намерен заставить Зеленского сражаться до выборов в США

Бизнесмен Дотком: Байден намерен заставить Зеленского сражаться до выборов в США

Президент США Джо Байден хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского продолжать боевые действия до очередных выборов американского лидера в ноябре 2024 года, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

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