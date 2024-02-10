Президент США Джо Байден хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского продолжать боевые действия до очередных выборов американского лидера в ноябре 2024 года, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
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