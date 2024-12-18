«ММК-Индустриальный парк» встречает новый год с долей коммерциализации в 94%

Компания «ММК-Индустриальный парк» подвела итоги уходящего года. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на территории компании «ММК-Индустриальный парк» (входит в Группу ММК) состоялось выездное совещание топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым.