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Царьград

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ICE закупит роботов-собак на $1 млн для оценки угроз в операциях

ICE закупит роботов-собак на $1 млн для оценки угроз в операциях

Иммиграционная и таможенная служба США планирует закупить роботов-собак Spot от Boston Dynamics на сумму свыше $1 млн для безопасной оценки угроз в правоохранительных операциях.

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