Илон Маск готовит собственную социальную сеть: открытый исходный код, свобода слова и минимальная пропаганда

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил, что он задумался о создании собственной социально сети, которая будет отличаться от существующих на рынке решений.
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