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Вечная классика и новые точки притяжения: туристические тренды Петербурга

Вечная классика и новые точки притяжения: туристические тренды Петербурга

Редакция Russian Traveler поговорила с Наной Гвичия, временно исполняющей обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, о семейном туризме, самых интересных маршрутах и Северной столице как всесезонном городе для путешествий.

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