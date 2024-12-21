Киев нам не нужен, уркаина тоже

М ММ "Взять на своё полное содержание примерно 20 миллионов скачущего быдла,-??? Автор! У тебя крыша поехала??? Нафига их содержать? ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ И ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ. Тотально! До 1913 года. Пересчитать всех полностью прошерстив соц сети и Интернет, всем по подвигу раздать награды. Кому лопату в руки и на южный берег Ледовитого океана на вечное поселение, кого выпнуть за границу, а кого-то оставить на хуторах в состоянии 1913 года. Т.е. хата-кобыла, огород, свинья. Никаких электричеств и достижений современной цивилизации. Хотят цивилизации? Пусть едут заграницу, может наймутся к кому-нибудь грядки убирать или сантехнику чинить. Тотально зачистить территорию, изъять любое оружие и пусть живут. САМИ! Без копейки от государства. Бизнес если захочет, пусть осваивает территории за свой счет.

Владимир Елкин Ну, диванные генералы! На так называемой "украине", а на самом деле - окраине России, миллионы затаившихся русских людей, стремящихся воссоединиться с Россией, но преследуемых СВО! Большинству жителей англо-саксы с помощью кравчуков, зеленских и прочей шушары так засрали мозги, что теперь нужны годы, чтобы эти мозги "размагнитить"! Но это вполне возможно! Только идейных бандеровцев нужно уничтожать, чтобы новые хрущевы их не выпустили!