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Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Бандеровцев - к бандере. Мёртвых - в землю, живых - в Мюнхен, поближе к тому месту, где закопаны вонючие кости пидорг...Киев нам не нужен...
  • Юрий Золотарев
    Зеля разве только не повизжал по-поросячьи, (чем окончательно обрисовал бы свою бандеро-поросячью натуру). Ку-уда теб...Зеленского высмея...
  • Александр Салтановский
    Не то поедут, побегут, своим ходом!!!Лёд тронулся? ISU...

Киев нам не нужен, уркаина тоже

Киев нам не нужен, уркаина тоже

Виктор Анисимов  Вот скажите мне любители хохлов, а на кой хрен нам нужна украина? Только давайте обойдёмся без ваших вековечных мантр о "братском народе", едва удержался от того чтобы не написать о "блядском народе" - украинофилам не читать.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Взять на своё полное содержание примерно 20 миллионов скачущего быдла,-??? Автор! У тебя крыша поехала??? Нафига их содержать? ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ И ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ. Тотально! До 1913 года. Пересчитать всех полностью прошерстив соц сети и Интернет, всем по подвигу раздать награды. Кому лопату в руки и на южный берег Ледовитого океана на вечное поселение, кого выпнуть за границу, а кого-то оставить на хуторах в состоянии 1913 года. Т.е. хата-кобыла, огород, свинья. Никаких электричеств и достижений современной цивилизации. Хотят цивилизации? Пусть едут заграницу, может наймутся к кому-нибудь грядки убирать или сантехнику чинить. Тотально зачистить территорию, изъять любое оружие  и пусть живут. САМИ! Без копейки от государства. Бизнес если захочет, пусть осваивает территории за свой счет.
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4 час.
Владимир Елкин
Ну, диванные генералы! На так называемой &quot;украине&quot;, а на самом деле - окраине России, миллионы затаившихся русских людей, стремящихся воссоединиться с Россией, но преследуемых СВО! Большинству жителей англо-саксы с помощью кравчуков, зеленских и прочей шушары так засрали мозги, что теперь нужны годы, чтобы эти мозги &quot;размагнитить&quot;! Но это вполне возможно! Только идейных бандеровцев нужно уничтожать, чтобы новые хрущевы их не выпустили!
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2 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Бандеровцев - к бандере. Мёртвых - в землю, живых - в Мюнхен, поближе к тому месту, где закопаны вонючие кости пидорга-бандеры. Русская земля - ДЛЯ РУССКИХ ! ( и не важно, какой они национальности, - славяне,  мордва, башкиры, дагестанцы, чеченцы, татары, буряты, и т.д. - они все - РУССКИЕ!)
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1 час.

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